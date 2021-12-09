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Bakan Mehmet Muş: Yıl sonu büyüme hedefimizi aşacağız

Bakan Mehmet Muş: Yıl sonu büyüme hedefimizi aşacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımızdaki hızlı yükseliş ve ihracatın tetiklediği üretim artışıyla ivme kazanan yeni yatırımlarla, yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş yıl sonu hedefleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. İhracat ve yatırımlara vurgu yapan Bakan Muş, "Yıl sonunda Orta Vadeli Program büyüme hedefimiz olan yüzde 9 seviyesini de aşacağımıza ve çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Bakan Muş ayrıca Hem mal hem de hizmet ihracatı ile ilgili ortaya koyulacak hedefleri içeren 'Ülke Bazlı Eylem Planları'nın kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te yaptığı açıklamada, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin Gaziantep'e baksın. Orada gördüklerinden sonra halen yüksek faizle ekonomiyi soğutma, halen kura takılıp kalarak ülkemize hedeflerinden uzaklaştırma iddiasının arkasında duranlar çıkarsa artık onlara da diyecek bir sözümüz yok. Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

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