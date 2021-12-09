CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan alçakça saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.