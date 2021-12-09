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ABD'de cephaneli Noel pozu akımı! Bir fotoğraf da Cumhuriyetçi vekilden

ABD'de cephaneli Noel pozu akımı! Bir fotoğraf da Cumhuriyetçi vekilden

ABD'li Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie'nin ailesiyle silahlı 'Noel' pozu vermesinin ardından, benzer bir poz Cumhuriyetçi milletvekili Lauren Boebert'den geldi.

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Fotoğrafta Boebert, silah tutan dört çocuğuyla birlikte Noel ağacının önünde poz verirken görülüyor.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin silahlı Noel aile fotoğrafının tepkiyle karşılanmasından birkaç gün sonra, bir diğer Cumhuriyetçi vekil Lauren Boebert çocuklarının elinde saldırı tüfekleriyle poz verdiği bir Noel fotoğrafı paylaştı.

Boebert, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Boebert ailesi arkanızı kolluyor, @RepThomasMassie! (Ama sizin için fazla cephanemiz yok)" notunu düştü.

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