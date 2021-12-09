4 Türk askeri şehit düştü! Şehitlerin isimleri belli oldu

SURİYE'nin İdlib bölgesi ile Kuzey Irak'tan gelen son dakika haber yüreklere ateş düşürdü. Her iki bölgede 4 askerimiz şehit düştü. Şehitlerin isimleri belli oldu.

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Son dakika haberini Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Suriye'de arazide kayarak yaralanan 1 asker ve Irak'ta teröristlerin açtığı ateş sonucu 3 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

3 asker şehit oldu 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Bu açıklamadan dakikalar sonra MSB, ikinci bir paylaşımda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 9 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU Kuzey Irak'ta şehit düşen askerlerin isimleri şöyle:

Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı

Piyade Uzman Çavuş İdris AKSÖZ

Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik

İdlib'de ise Uzman Çavuş Emre Ceylan şehit düştü

1.5 yıllık nişanlıydı

İdlib'de şehit olan Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Kırıkkale'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Zarife ve babası Murat Ceylan, büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşı döktü. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için akın etti. 1,5 yıllık nişanlı olduğu öğrenilen Emre Ceylan, yarın öğle vakti Nur Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit Uzman Çavuş Ali Sarı'nın Denizli'deki eşine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Denizli'de yaşayan eşine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin Yenişehir Mahallesi’nde yaşayan eşinin evine gelen Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve askeri yetkililer, acı haberi şehidin eşi Anna Sarı’ya verdi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Eşiyle dün telefonda görüşmüş

İki çocuk babası Uzman Çavuş Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığına tayininin çıktığı, eşiyle dün akşam telefonla görüştüğü öğrenildi. Şehidin ailesi, cenaze töreninin düzenleneceği memleketi Balıkesir’in Edremit ilçesine götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Oğlunun şehadet haberi, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Kılavuz'a, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Çelik bekardı

Baba Şahin Çelik'in Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı, acı haber sonrası memleketine doğru yola çıktığı öğrenildi. Bekar olan şehit Çelik'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Sancaktepe'ye şehit ateşi düştü 2 aylık nişanlıydı

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün şehadet haberi, Sancaktepe'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin 23 yaşında olduğu ve 2 aylık nişanlı olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehidin aile evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılarak taziye için çadır kuruldu.

Şehidin acılı babası Zekeriya Aksöz, evinin balkonunda gözyaşı döktü. Şehit için camiden selalar okundu. Kurulan çadırda şehit Uzman Çavuş için Kur'an-ı Kerim okundu. Vatandaşlar ve aile yakınları, şehidin acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziyeye Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de katılarak şehidin ailesinin acısına ortak oldu. Şehidin cenazesinin yarın memleketi Nevşehir'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.