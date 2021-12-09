Cevdet Akçay kimdir? Prof. Dr. Osman Cevdet Akçay nereli twitter hesabı niye yok?

Ekonomi Profesörü Osman Cevdet Akçay 19.61 doğumlu. Cevdet Akçay Trabzon'da dünyaya geldi ve kendini 'Trabzonlu' olarak tanımlıyor. Çocukluğu Trabzon'da geçen Cevdet Akçay'ı öğrencileri motosikletli 'profesör' olarak niteliyor. Twitter camiasını sevmeyen Cevdet Akçay, sosyal medyada hesap açmıyor.

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Prof. Dr. Osman Cevdet Akçay, Ekonomi dünyasının ünlü isimlerinden biri. 1961 yılında Trabzon'da doğan Cevdet Akçay, 10 yaşında İstanbul'a gelmiş. Ailesinin İstanbul'a gelme sebebi ise onun zekasıymış. Prof. Dr. Cevdet Akçay bunu verdiği söyleşi de şöyle anlatıyor:

-"Çocukluğum orda geçti. İstanbul'a 10 yaşında geldim. Ailem biraz benim yüzümden geldi. Orda hocalarımdan aileme bu çocuk iyi okur diye geri dönüşler olmuş. Onlar da iyi okullar İstanbul'da bu oğlan için şansımızı deneyelim dediler ve İstanbul'a geldik. Son 2 seneyi burda okudum. Sınavlara girdim, 6 okulun sınavına katıldım hepsini kazandım. Robert Kolej'e girdim.

Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Cevdet Akçay, New York City University Graduate School and University Center'dan M.Phil ve Ph.D derecelerini aldı. O dönem evli olduğu eşinin ABD'de kalmak istememesi üzerine Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Cevdet Akçay, Boğaziçi Üniversitesi'nden ekonomik sebeplerle ayrılmış. Cevdet Akçay, Koç'a geçişini şöyle anlatmış:

-'2001 yılında Koç Üniversitesi'ne geçtim. Açık açık söyliyeyim, Boğaziçi üniversitesi güzeldi hoştu iyiydi ama 2 çocukla geçim sıkıntısı çok ciddiydi. Açlıktan nefes kokma durumu olabilir. Koç'un teklifi de o zamana göre muazzamdı. Ben refaha birazcık adım attım Boğaziçini öyle bıraktım."

Para için akademisyenliği bıraktım

2009 yılına kadar Koç Üniversitesi'nde ders veren Osman Cevdet Akçay, Koç Finansal hizmetler ve Yapı Kredi de baş ekonomist oldu. Cevdet Akçay sonraki süreçte akademisyenliği bırakma sebebini şöyle anlatıyor:

-Ben bankada baş ekonomist olunca mecburen akademisyenliği bırakmak zorunda kaldım. Çünkü para kazanmayı seçtim. Evim arabamı alayım çocuklarımı okutayım istedim.

Niye twitter ve sosyal medya hesabı yok?

'Ekonomide şöhret olmaz itibar olur' görüşünde olan Prof. Dr. Osman Cevdet Akçay, sosyal medya kullanmamasını şöyle anlatıyor:

-'Ben görünür olmayı sevmiyorum. Benim sosyal medyam yok. Gördüklerim hoşuma gitmiyor. Türkiye'de kullanılma şeklinin yanlış olduğu kanaatindeyim. Türkiye'de yanlış kamuoyu oluşturduğunu düşünüyorum. Twitter'da gördümlerim benim huzurumu kaçırıyor.'