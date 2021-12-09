Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TİSK'e 3100 lira asgari ücret teklifine patladı: TÜİK'e bu yüzden gittim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret görüşmelerinde TİSK'in TÜİK'i esas aldığını söylemesi üzerine sosyal medya üzerinden tepki göstererek TÜİK'in kapısında kaldığını hatırlattı ve işçilere doğru düzgün bir teklif yapılmasını istedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu asgari ücret konuşmalarında konuşulan rakamlar için tepki göstererek sosyal medya hesabından "Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu asgari ücret zammı için “TÜİK'i esas alırız" demiş. Evet, sizin neyi esas alacağınızı bildiğim için gittim TÜİK kapısına. Geçin bunları da doğru düzgün bir teklifte bulunun işçilere!" dedi.