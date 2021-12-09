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Meteoroloji'den fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat seferler de iptal

Meteoroloji'den fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat seferler de iptal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına, batı illerinde ise kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Öte yandan Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarınki feribot seferleri de iptal edildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ege'de güney, güneybatı ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 (50-75 kilometre/saat), yer yer 9 (90 kilometre/saat) kuvvetinde fırtınanın olacağı uyarısı yapıldı. 

Kuvvetli yağışlara dikkat!

Yarın beklenen sağanağın Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir'in güneyinde çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı belirtildi.

Sel, su baskını, yıldırım...

Açıklamada, fırtına, sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarınki feribot seferleri de iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamada, yarın Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe- Gökçeada hatlarında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

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