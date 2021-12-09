Açık lise online sınav nasıl girilir 2021 1.dönem AÖL sınav tarihleri

AÖL sınavları tüm hızıyla devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları 4 Aralık tarihinde başladı. Sınav giriş ekranı cumartesi günü saat 09.30 itibariyle adayların erişimine açıldı. Öğrenciler online olarak sınavlarına giriyorlar. Sorular çoktan seçmeli, dört seçenekli ve her sınav için 25 dk. süre bulunuyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman bitiyor? İşte AÖL sınav giriş ekranı

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AÖL sınavları 4 Aralık'ta başladı. Lise eğitimini AÖL üzerinden tamamlamak isteyen öğrenciler bu süreçte sınavlara katılarak 1. dönem sınavlarını tamamlayabilecekler. AÖL sınavları için belirlenen tarih ise 10 Aralık 2021 tarihinde tamamlanacak.

Öğrenciler AÖL sınav tarihleri süresince Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaparak sınavlara katılabilecekler.

Sınavlarda öğrenciler bir dersin sınavını bitirdikten sonra, hemen diğer derslerin sınavları girmek zorunda olmayacak. Öğrenciler sınav takvimi süresince istediği zaman istediği dersin sınavına girebilecek.

Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

AÖL sınavları ne zaman bitiyor:

Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavı online olarak yapılacak. Sınav 4 Aralık tarihinde saat 09.30’da başlayacak ve 10 Aralık günü saat 23.59’a kadar devam edecek.AÖL online sınav için lise öğrencileri okullarının internet sitesindeki öğrenci girişinden T.C. kimlik veya öğrenci numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak online sınav uygulamasına katılabilirler.

Açılan ekrandaki menüden öğrenciler, ‘Online Sınav Giriş’ butonunu seçmelidirler. Öğrenciler kendilerine atanan derslerden istediklerini seçerek online sınavı başlatabilirler.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI-2021