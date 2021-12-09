Hamsi Türkiye’yi terk etti! 1 kasa hamsinin fiyatını duyan inanamadı

Karadeniz Bölgesi’nde aralık ayı içerisinde etkili olan hava sıcaklıkları ve erken avlanma, hamsinin Gürcistan tarafına yönelmesine neden oldu. Balıkçılar bölgede artık hamsinin kalmadığını belirterek, tezgahlarda yok denecek kadar az olan hamsinin kasa fiyatının ise 500 liraya satıldığını söyledi.

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Denizlerde, 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonunun hemen ardından hamsi, Ordu’daki balıkçı tezgahlarında yerini aldı. Bu yıl erken başlayan hamsi sezonu ve hava sıcaklıklarının ılıman gitmesi nedeniyle hamsi, daha serin sulara yöneldi. Balıkçılar, şuan bölgede hamsi olmadığını ve Gürcistan tarafına yöneldiğini, tezgahlarda çok az sayıda olan hamsinin bir kasasının fiyatının ise 500 TL olduğunu belirtti.



Ordu’nun Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Furkan Arslantürk, hamsi avının azaldığını ve fiyatların yükseldiğini belirterek, “Hamsinin azalmasının en önemli sebebi takımların aza düşmesi ve Gürcistan tarafına geçmesi. Hamsi bu dönemde azaldı, eylül ayından bu yana tutulan hamsiler hem azaldı hem de iri hamsiler yok olmaya başladı. O nedenle de şuan hamsinin kasa fiyatları 450-500 lira arasında satılıyor. Hamsi şuanda en yüksek fiyatlarda, diğer balık çeşitleri olan mezgit 30, barbun 30, istavrit ise 15 liradan satılıyor. Hamsi zaten şuan bu bölgede yok Rize ve Trabzon taraflarında var, onlar da az tutuluyor. Önceden bin kasa olan hamsiler 50-100 kasaya kadar düştü” dedi.







“Hamsi Türkiye’yi terk etti”

Ordu’da balıkçılık yapan Yaşar Yılmaz ise hamsinin bu sezon erken avlanıldığını belirterek, “Şuan bitti gibi bir şey, Türkiye’yi terk etti ve şuan Rusya’da. Geri kalanlar ise bizim yerli balıklarımız olan mezgit, istavrit ve havuz balıklarımız var. Bu yıl sezon erken bitti gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi. Öte yandan tezgahlarda mezgit ve barbun 30, tirsi 20, istavrit 15-20, somon 60, levrek 80 liradan satılıyor.