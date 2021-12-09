Milyonlarca işçinin beklediği 2022 asgari ücret için bugün 3. görüşme yapıldı. Masaya oturan TİSK ve Türk-İş'ten farklı rakamlar çıktı ve görüşmeler 4. toplantıya ertelendi. TİSK'in 2022 asgari ücret 3.100 lira olsun açıklamasına tepkiler yağdı. Peki TİSK başkanı kimdir, Özgür Burak Akkol aslen nereli, kaç yaşında?

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Bugün sendika ve hükümetin masaya oturduğu 3. asgari ücret toplantısı yapıldı. Herkes sonucu beklerken görüşmeler 4. toplantıya ertelendi. Erdoğan'ın 4 binin aşağı olamaz dediği asgari ücret toplatısında TİSK'in telaffuz ettiği rakam şok etti. TİSK 2022 asgari ücret için 3.100 liralık teklif götürdü. Peki TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Özgür Burak Akkol eşi ve çocukları kimdir?

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir: Özgür Burak Akkol, iş hayatına ABD’de Nautilus Foods’ta başladı. 2003 yılında Koç Holding’e geçiş yaptı. Koç Holding bünyesinde Denetim, İnsan Kaynakları ve Proje Geliştirme alanlarında görev aldı. Akkol, 2014 yılından bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapıyor.

Özgür Burak Akkol'un eşi ve çocukları hakkında bir bilgi bulunmuyor.

MESS’in önceki çalışma döneminde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alan Akkol, aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor. Akkol, ayrıca TİSK’i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Bununla birlikte, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkanı olan Akkol’un, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de de Yönetim Kurulu Üyeliği bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Akkol, ayrıca Koç Üniversitesi’nden Executive MBA, Columbia Business School ve London Business School’dan Global Executive MBA dereceleri aldı.