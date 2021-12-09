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Koronavirüsten yaşamını yitirmişti! Aile hekiminin eşi de yoğun bakımda

Koronavirüsten yaşamını yitirmişti! Aile hekiminin eşi de yoğun bakımda

Covid-19'dan hayatını kaybeden aile hekimi Mehmet Tankut Sevim'in yoğun bakımda tedavi gören eşi ambulans helikopterle Ankara’ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

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Koronavirüsten yaşamını yitiren aile hekimi Mehmet Tankut Sevim'in, kendisi gibi aile hekimi olan ve Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören eşi Nuray Sevim, ambulans helikopterle Ankara’ya Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan oğlu Tanur Sevim de sevk sırasında özel kıyafetle annesini ambulansa alınmasına yardımcı oldu. 

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