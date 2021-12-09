Asgari ücret zammında ilk rakamlar belli oldu! Türk-İş asgari ücret için 3 bin 900 lira istedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bitti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada asgari ücret üzerinde anlaşma sağlanamadığı duyuruldu... Türk-İş asgari ücret için 3 bin 900 lira istedi...

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Türkiye'de 7 milyona yakın kişi asgari ücretle çalışıyor. Aileleri de hesaplandığında 30 milyona yakın insanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin bugün üçüncü toplantısı bitti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirilen toplantının ardından asgari ücret üzerinde anlaşma sağlanamadı.

Teklifler masaya geldi

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşüldü. TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaştı.

Rakamları açıklandı! Türk-İş 3900 lira istedi

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900’ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik" dedi.

Dördüncü toplantı için tarih belli değil

Dördüncü toplantı için bir tarih belirlenmediğini belirten Nurcan Önder, "Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" dedi.

İşverenle anlaşma sağlayamadık

TÜRK-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Çalışanların refah seviyesini arttıracak bir rakam telaffuz edemedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek" ifadelerini kullandı.

TİSK: 3100 lira gibi bir teklifimiz yok

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "3100 TL gibi bir teklifimiz söz konusu değil. Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada" dedi.

Üçlü imzayı atabilmeyi umuyoruz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Biz üçlü saç ayağının en önemli temsilcisi olarak ülke geleceği için önemli kararlar vermeye çalışıyoruz. Komisyonda yapılan toplantıda rakam önerisi olmadı. Bu sene kuvvetli bir veri analizi işletmelerden alınan görüşler var. Tabi bazen bizlere düşük gelen yüksek gelen farklı rakamlar zikrediliyor.

Bu rakamları çözmede devletimizin işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu destekleri alabilirsek biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

İşçiler AGİ ile ilgili düzenleme istiyor

Asgari ücretin ikinci toplantısı Türk-İş'te gerçekleştirilmişti. 2.5 saatlik toplantıda Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili tartışma yaşandı. Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekip düzenleme istedi.

AGİ'de evli ve çocuklularda vergi kaybı oluyor

Buna göre, bekâr çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.



Yeni yılda en düşük AGİ 348 lira olacak beklentisi

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.

Evli ve çocuklularda zamlı AGİ kaç lira olacak?

Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.