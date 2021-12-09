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İYİ Parti Abdullah Gül için kararını verdi! Gül'ün hesapları yine boşa çıktı

İYİ Parti Abdullah Gül için kararını verdi! Gül'ün hesapları yine boşa çıktı

ABDULLAH Gül'ün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları yeniden gündeme gelmişti. Özellikle Abdullah Gül'ün son dönemde yaptığı kritik görüşmeler söylentileri artırdı. Ancak önceki seçimde olduğu gibi şimdi de İYİ Parti Abdullah Gül'ün ortak adaylığına kapıyı şimdiden kapattı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Abdullah Gül'ün kendileri için denklemde olmadığını söyledi.

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Siyasetin gündemi, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve olası adaylar. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmeleri, "Gül Millet İttifakının ortak adayı oluyor" söylentilerini tekrar gündemde üst sıralara çıkardı. Ancak İYİ Parti, Abdullah Gül'ün ortak aday olmasına geçen seçimde olduğu gibi engeli koydu.

Bizim için denklemde değil!

Gül'ün ortak adaylığına kapıları kapatan açıklama, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'ndan geldi. Gazetecilerin "Abdullah Gül hala denklemde mi" sorusuna İYİ Parti'nin 2 numaralı ismi, "Bizim için denklemde değil" yanıtını verdi.

Erdoğan'dan başka aday ismi görebiliriz

TBMM'de bir grup gazeteciye açıklama yapan Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için kamuoyunda konuşulan isimler için "hepsi havada" yorumunu yaptı. Tatlıoğlu, Cumhur İttifakı'na ilişkin bir iddiada bulundu. Tatlıoğlu, "Muhtemelen Cumhur İttifakı için başka bir ismi konuşabiliriz; seçim 2022'nin sonunda veya 2023 olursa." iddiasında bulundu. 

Erdoğan kaybedeceği seçime girmez

"Martta olursa Sayın Erdoğan olabilir ama daha uzun bir süre olursa sayın Erdoğan adaylığı dışında konuşabiliriz" diyen İsmail Tatlıoğlu, "Çünkü Sayın Erdoğan kaybedeceği bir seçime girmez. Benim öngörüm, bu ilkbaharda olmazsa ondan sonraki sonbaharda veya 2023'te olacak seçimlerde Sayın Erdoğan'ın dışında bir isim de konuşulabilir. Böyle bir ihtimalin varlığını öngörüyoruz" dedi.

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