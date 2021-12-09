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Messi'nin neden ağladığı ortaya çıktı Barcelona'yı batıran sözleşme! 4 yılda 555 milyon euro

Messi'nin neden ağladığı ortaya çıktı Barcelona'yı batıran sözleşme! 4 yılda 555 milyon euro

Barcelona'dan ayrılırken gözyaşı döken Lionel Messi'nin kulüple yaptığı külfetli sözleşme ortaya çıktı. Messi'nin mukavelesi adeta Barcelona'nın batışını belgeledi. 555 milyon 237 bin euroluk ödeme, İspanya'yı salladı.

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Yuvası Barcelona'dan ayrılıp PSG'ye giden Messi, İspanya'da yine tartışılan adam oldu. İspanya'nın en ünlü gazetelerinden El Mundo, Arjanli star ve kulübün yaptığı sözleşmeyi paylaştı.

Messi'nin Kasım 2017'den Haziran 2021'e dek sürecek mukaveleye attığı imzanın değeri tam 555 milyon 237 bin 619 euro. Messi, bu sözleşme kapsamında Katalan devinden 138 milyon euro sezon başına ücret aldı.

Bonuslar el yaktı

Arjantinli yıldız imza parası 115 milyon, sadakat bonusu olarak da yaklaşık 78 milyon euro para aldı.

Barcelona yönetimi mahkemeye gidiyor

Barcelona, haberi yapan gazeteye savaş açtı. Katalan ekibi, "Messi'nin profesyonel sözleşme detaylarıyla ilgili haber yapan El Mundo gazetesine karşı her türlü yasal hakkımızı kullanacağız" açıklamasında bulundu.

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