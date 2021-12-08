800 yaşında kadın mumyası bulundu görüntüsü tüyler ürpertti
Arkeologlar, Peru'nun Lima kentinde 800 yaşında olduğu değerlendirilen bir anneye ait mumya buldu.
02 Aralık 2021'de Peru'nun doğusundaki Cajamarquilla arkeolojik sit alanında yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 1.40 metre derinliğinde bir mezar odasının içinde San Marcos Üniversitesi arkeologları tarafından bulunan "Cajamarquilla Mumyası"nın 800 yıllık olduğu ifade edildi.
Ellerini yüzünü kapatmış haldeyken vücudu bir halatla sıkıca bağlanarak gömülen mumyanın görüntüsü dikkat çekti.
Prof. Dr. Van Dalen Luna, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm vücudunun bağlanmış olması ve elleriyle yüzünü kapatmış bir halde gömülmesi onu bölgede bulunan diğer mumyalardan ayırıyor” dedi.
Van Dalen Luna, bu ayrıntılı bağlama işinin gizemini henüz çözememiş olsalar da “muhtemel yerel cenaze geleneğinin bir parçası olacağını' söyledi.