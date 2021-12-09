Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TİGAD heyetini kabul etti

ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) heyetini makamında kabul etti.

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TİGAD heyeti, Erzurum’da düzenlenen “Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı”na katıldı. Başkan Sekmen, TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel başkanlığındaki heyeti makamında ağırladı. Sekmen, ziyarette, arazi yönetimin önemini anlatarak, projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi, heyetin sorularını cevapladı.

Oltu’da cağ kebabı tesisi kuruluyor

Başkan Sekmen, Oltu’da cağ kebabı üretim tesisi kurulacağını; tesiste günde bin küçükbaş hayvanın kesileceğini; üretilecek cağ kebabının Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına gönderileceğini belirtti. Başkan Sekmen, kış turizmi yatırımlarına dikkat çekerek, Palandöken Kayak Merkezi’nde son dönemde yapılan düzenlemeleri anlattı. Palandöken’e kurdukları suni karlama sistemi ile kış sezonunu erken açtıklarını belirten Başkan Sekmen, ayrıca, karı depolama sistemi kurduklarını kaydetti. Ayrıca, kayak tesislerinin aydınlatılarak “gece kayağı” imkanı sağladıklarını ifade etti. Yayla turizmi için de yatırım yapacaklarını söyleyen Sekmen, kentteki kültür ve sanayi alanındaki hizmetlerine dikkat çekti.



Erzurum’da Dijital Medya Çalıştayı yapılacak

Öte yandan, ziyarette, TİGAD öncülüğünde önümüzdeki günlerde Erzurum’da düzenlenmesi planlanan Dijital Medya Çalıştayı hakkında da istişarede bulunuldu.