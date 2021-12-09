Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti! İşte yerine gelen isim

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük dönemi bitti. Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştükten sonra son kararını verdi ve takımı bıraktı. Sergen Hoca saat 12:00'de başlayan antremana da çıkmadı.

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Beşiktaş'ta kötü gidişatın ardından Sergen Yalçın'ın istifa kararı aldığı ileri sürülmüştü. Bu kapsamda bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme sonucunda Sergen Yalçın'ın istifa ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta 49 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın, istifasını yönetime sundu. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Yönetim Kurulu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti.

Şimdilik Önder Karaveli'ye emanet

Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.

Sergen Yalçın'ın yeri için 2 isim öne çıktı

Beşiktaş yönetiminin bir süredir Sergen Yalçın'ın bırakması ihtimalini göz önüne alarak yeni teknik adam arayışını sürdürdüğü biliniyordu. En güçlü adaylar eski teknik direktörleri Şenol Güneş ve Slaven Biliç...

SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI? Beşiktaş'ın başında toplamda 82 maça çıkan Sergen Yalçın, 46 galibiyet, 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.

49 yaşındaki teknik adam, siyah beyazlı ekip ile geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de galibiyet özlemi 5 maça çıkan Beşiktaş, 21 puanda kaldı. Bu, son 16 sezonun en kötü performans olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş'tan açıklama geldi

Siyah beyazlı kulüpten açıklama şu ifadelere yer verildi:

"29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."