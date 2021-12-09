Bakan Nurettin Nebati iş dünyasına yeni modeli anlatacak Açıklama yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle 11 Aralık Cumartesi günü bir araya geleceğini söyledi. Kritik toplantıda yeni model görüşülecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yapacak.

Toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı işadamlarının katılması bekleniyor.

Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerini yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.

Meclis'te soruları yanıtladı

Nebati, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusuna Nebati, "Evet, cumartesi günü inşallah." yanıtını verdi.