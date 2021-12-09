Hat sanatı UNECO Kültür Mirası yolunda

İslami güzel yazı sanatı Hüsn-i Hat, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil olma yolunda... UNESCO önümüzdeki hafta toplantıda değerlendirecek.

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Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü (UNESCO), 13-18 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantılarda Türkiye tarafından önerilen İslami güzel yazı sanatı “Hüsn-i Hat”ın “UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne alınıp alınmamasını kararlaştıracak.

Covid-19 salgını yüzünden çevrimiçi toplanacak olan 180 ülkenin seçtiği 24 komite üyesi, Türkiye’nin önerisi dışında 44 ülkeden gelen başvuruyu incelemeye alacak.

Kabul edilmesi halinde, yüzyıllardır büyük hattatların elinde hayranlık uyandıran bir sanat olarak varlığını sürdüren “Hüsn-i Hat” UNESCO koruması altına alınırken, dünyaya daha fazla tanıtılma imkanına sahip olacak.

Hüsn-i Hat tarihi, dini ve sanatı geçmişten geleceğe ışık tutuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan adaylık başvurusunda, Kur’an-ı Kerimi en güzel şekilde yazabilme gayretinden doğan ve estetik değerler dikkate alınarak ölçülü ve nispetli bir şekilde kamış kalem ve is mürekkebiyle yazı yazma sanatı olan “Hüsn-i Hat”ın tarihi, dini ve sanatı geçmişten geleceğe ışık tuttuğu bildirildi.

Başvuruda, “yüzlerce yıldır mimaride de sıklıkla kullanılan bu sanat kapılarda, duvarlarda, mihraplarda, minberlerde ve kubbelerde derin bir hayranlık uyandırıyor; insanların da verilmek istenen mesajı sevgiyle okumalarına vesile oluyor.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydettirdiği 20 unsur ile bu alanda UNESCO'da ilk 5 ülke arasında yer alıyor.

Türkiye’nin UNESCO listesine aldırdığı unsurlar şunlar:

Meddahlık, Mevlevi Sema Töreni, Aşıklık Geleneği, Nevruz (Çokuluslu), Karagöz, Geleneksel Sohbet Toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, Tören Keşkeği Geleneği, Mesir Macunu Festivali , Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği, Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı, Geleneksel Çini Ustalığı, İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çokuluslu), Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çokuluslu), Geleneksel Türk Okçuluğu, Minyatür Sanatı.