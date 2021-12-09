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MetroPOLL Araştırma'dan bomba anket! En hızlı yükseliş İYİ Parti'de MHP'ye büyük şok

MetroPOLL Araştırma'dan bomba anket! En hızlı yükseliş İYİ Parti'de MHP'ye büyük şok

Metropoll Araştırma'nın Kasım 2021 Türkiye’nin Nabzı araştırmasının sonuçları açıklandı. Buna göre AK Parti yüzde 34 ile birinci parti... İyi Parti yüzde 14,9, HDP yüzde 12,8, MHP ise yüzde 6,6'da kalıyor...

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Metropoll’ün Kasım 2021 Türkiye’nin Nabzı araştırmasının sonuçlarını Özer Sencar paylaştı. Metropoll Araştırma'nın anketine göre, "bu pazar milletvekili seçimi olsa" kararsızlar dağıtıldıktan sonra, AK Parti'nin oy oranı yüzde 34,3, CHP'nin oy oranı ise yüzde 22,6 oluyor.

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı anketinin kasım ayı sonuçlarını yayınladı. Ankette, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa, hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. 

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 34.3; CHP yüzde 22.6, İyi Parti yüzde 14.9, HDP yüzde 12.8, MHP yüzde 6,6 oranında oy aldı.   

Anket sonuçları, 2018 seçimleri ile kıyaslandığında, AK Parti'nin oylarında düşüş olduğu görülürken, CHP'nin oyunun sabit kaldığı görüldü. 2018'deki seçimlerle kıyaslandığında İyi Parti'nin oylarında yaklaşık 5 puanlık bir artış olduğu görüldü. 

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