TİSK ne demek açılımı nedir TİSK asgari ücret açıklaması kriz çıkardı

Milyonlarca işçinin beklediği 2022 asgari ücret için bugün 3. görüşme yapıldı. Masaya oturan TİSK ve Türk-İş'ten farklı rakamlar çıktı ve görüşmeler 4. toplantıya ertelendi. TİSK'in 2022 asgari ücret 3.100 lira olsun açıklamaasına tepkiler yağdı. Peki TİSK ne demek, TİSK açılımı nedir?

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Bugün sendika ve hükümetin masaya oturduğu 3. asgari ücret toplantısı yapıldı. Herkes sonucu beklerken görüşmeler 4. toplantıya ertelendi. Erdoğan'ın 4 binin aşağı olamaz dediği asgari ücret toplatısında TİSK'in telaffuz ettiği rakam şok etti. TİSK 2022 asgari ücret için 3.100 liralık teklif götürdü. Peki TİSK ne demek, TİSK açılı nedir?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez toplandı.

TİSK: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştirdi. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşüldü. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafı pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etti.

Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak: Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" dedi.

TÜRK-İŞ: Asgari ücretlinin gülümseyeceği bir rakam bulamadık

Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "İçinde bulunduğumuz şartlar içerisinde asgari ücretli ve tüm çalışanların sıkıntılarını giderecek bir asgari ücret olsun istedik. Size iyi yorumlar aktardık ancak geldiğimiz yolda aynı durumda değiliz. Komisyonun sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile gerçek hayatta yaşadığımız enflasyonda fark var. Döviz kurlarının yüzde 85 arttığını görüyoruz. Son 1.5 ayda anormal şekilde artan enflasyon insanların alım gücünün düşmesi dar gelirli insanları daha da zora soktu. Yaşanan enflasyon çarşı pazar enflasyonunun ve büyüme rakamları da açıklanıyor. Büyümeden de refah payı alacağımız bir asgari ücret bekliyoruz. Ancak şu ana kadar bunu sağlayamadık. Asgari ücretlinin gülümseyeceği ve refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti bulamadık. Bir toplantımız daha olacak ama başlangıçta erken bitiririz gibi düşünmüştük. 2022 yılı değerlendirme hesapları yapılsın istedik ancak benim kanaatimce öyle bir konum olmadığı ortaya çıkmış oldu.

İşverenlerimizin büyük itirazı üzerine TÜİK rakamları açıklayamadı komisyon başkanımız açıkladı. Enflasyonunda 435 kalemde değerlendirme yapıyor ancak asgari ücretlinin ana kalemi 30 civarındadır. Kira, konut ulaşım vs ele alındığı zaman yüzde 50'den fazla arttığını görüyoruz. Tespitinde bunların dikkate alınacağı kanaatiyle asgari ücretin milli gelirden pay alacak bir yapıya ulaşması beklentimizdi. Önümüzdeki toplantılarda bunu umarım gideririz." ifadelerini kullandı.

TİSK: Bizim esas aldığımız kurum TÜİK

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Hiçbiri enflasyona karşı farklı bir tavrımız olmayacağını korunacağını ifade ettik. Enflasyona ezdirilmeyeceği çok açık ortada 3 bin 161 gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. Devletimizin resmi kuruluşu TÜİK'in açıkladığı tüm rakamlar bizim için geçerlidir. Bizim esas aldığımız kurum TÜİK'tir." dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret tespit komisyonunda herhangi bir rakam önerisi olmadığını belirterek, "Özellikle vergi indirimi veya teşvik konusu asgari ücret konusunda belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek üçte imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.