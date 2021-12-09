BIST 2.046
DOLAR 13,77
EURO 15,60
ALTIN 789,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da ucuz halı izdihamı birbiriyle yarıştılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da ucuz halı izdihamı birbiriyle yarıştılar

Antalya'nın Serik ilçesinde bir halı mağazası, yaptığı kampanya ile fiyatlarını düşürdüğünü duyurunca izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde mağaza önünde toplanan vatandaşlar, halı alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Abone ol

Serik ilçesi Orta Mahalle'de bir halı mağazasının kampanyası izdihama neden oldu. Mağazanın yaptığı indirimi duyan vatandaşlar, erken saatlerde sıraya girdi. Mağaza açıldıktan sonra götürebildikleri kadar halı alan vatandaşlar, mağazayı birkaç saat içinde boşalttı. Bazı vatandaşlar fiyatları ucuz bulurken, kimisi de pahalı buldu.

Bir başka vatandaş ise ucuz kampanya olduğunu duyduklarını belirterek, "Dışarıdaki ile aynı. Aşırı yoğunluk var ama insanlar reklamdan dolayı geliyor, fiyatlar aynı" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücret zammında ilk rakamlar belli oldu! Türk-İş asgari ücret için 3 bin 900 lira istedi
Asgari ücret zammında ilk rakamlar belli oldu! Türk-İş asgari ücret için 3 bin 900 lira istedi
Arif Arslan aslen nereli İlahiyatçı Arif Arslan kaç yaşında öldü?
Arif Arslan aslen nereli İlahiyatçı Arif Arslan kaç yaşında öldü?
MetroPOLL Araştırma'dan bomba anket! En hızlı yükseliş İYİ Parti'de MHP'ye büyük şok
MetroPOLL Araştırma'dan bomba anket! En hızlı yükseliş İYİ Parti'de MHP'ye büyük şok
Servis ücretlerine zam isteniyor: Akaryakıt zamlarını aktaralım!
Servis ücretlerine zam isteniyor: Akaryakıt zamlarını aktaralım!
Süt 10 liraya çıktı derken bugün 14 lira oldu! Süte zam üstüne zam! Yoğurt, peynir, tereyağ uçacak
Süt 10 liraya çıktı derken bugün 14 lira oldu! Süte zam üstüne zam! Yoğurt, peynir, tereyağ uçacak
Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 2022 kaç para oldu maaşın içinde mi?
Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 2022 kaç para oldu maaşın içinde mi?
Hat sanatı UNECO Kültür Mirası yolunda
Hat sanatı UNECO Kültür Mirası yolunda
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TİGAD heyetini kabul etti
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TİGAD heyetini kabul etti
Korkutan deprem açıklaması! "Van'da uzun süredir kıpırdamayan fayın aktivitesi tedirgin ediyor"
Korkutan deprem açıklaması! "Van'da uzun süredir kıpırdamayan fayın aktivitesi tedirgin ediyor"
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti! İşte yerine gelen isim
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifa etti! İşte yerine gelen isim