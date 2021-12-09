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Karabük'te öğrenci yurdunda feci olay! 8. kattan düşen temizlik işçisi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karabük'te öğrenci yurdunda feci olay! 8. kattan düşen temizlik işçisi öldü

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bir öğrenci yurdunun 8. katından düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

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Öğrenci yurdunda temizlik görevlisi olarak çalışan Kemal Ballı (47), henüz belirlenemeyen nedenle 8. kattan beton zemine düştü. Yurt çalışanlarını ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından özel bir hastaneye kaldırılan işçi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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