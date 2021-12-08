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Aksaray'da aile hekiminden kahreden haber geldi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aksaray'da aile hekiminden kahreden haber geldi

AKSARAY'da, aile hekimi Mehmet Tankut Sevim (51), 10 gündür koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli, evli ve 2 çocuk babası aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Sevim'e yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Sevim, kısa süre sonra sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Aile hekimi Mehmet Tankut Sevim, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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