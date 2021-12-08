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Bakan Derya Yanık: Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bakan Derya Yanık: Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri ile ilgili bilgi verdi. Aralık ayı içinde 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirten Yanık, ödeme döneminde 495 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapacaklarını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 130 milyon TL'yi aşan ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Yanık, "Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ödemeler PTT aracılığı ile 

Ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını anımsatan Yanık, talep edilmesi halinde hanelere teslim edilebileceğinin de bilgisini verdi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

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