Memur ve emekli 2022 Ocak maaş zamları belli oldu! Memur emeklisi ne kadar alacak? SSK ve Bağ Kur emeklileri...

Yeni yıla doğru adım adım ilerlerken milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı da Ocak 2022 maaşlarına gelcek zamla ilgili haberlere çevrildi. Memurlar bu yıl ne kadar zam alacak? Memur, işçi ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?.. Genel müdür, öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları ne kadar olacak? İşte Noyan Doğan'ın yazısından zamlı maaş hesapları...