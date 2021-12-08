Memur ve emekli 2022 Ocak maaş zamları belli oldu! Memur emeklisi ne kadar alacak? SSK ve Bağ Kur emeklileri...
Memur ve memur emeklileriyle işçi ve Bağ-kur emeklilerine 2022 yılı için gelecek maaş zammı belli oldu... İşte kuruşu kuruşuna memur ve emekli maaşlarına gelecek zamlar...
Yeni yıla doğru adım adım ilerlerken milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı da Ocak 2022 maaşlarına gelcek zamla ilgili haberlere çevrildi. Memurlar bu yıl ne kadar zam alacak? Memur, işçi ve Bağkur emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek?.. Genel müdür, öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşları ne kadar olacak? İşte Noyan Doğan'ın yazısından zamlı maaş hesapları...
Görevdeki memurlar ve emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor.
2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşmesine göre memur ve emeklileri maaşlarını 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklar. 2021’in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecek.
Enflasyon farkı şimdiden yüzde 7.47 oldu
TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE’de 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu. Bu da şu anlama geliyor; 5 aylık enflasyon, toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3’lük oranı geçtiği için şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 7.47’lik enflasyon farkı oluşmuş durumda.