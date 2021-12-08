Tuvalet kağıtlarına fahiş zam! Kasım ayında 97 liraydı bakın ne oldu

Aralık ayı ile beraber döviz kurundaki aşırı yükselme her ürüne yansımaya devam ederken en dikkat çekenlerden biri tuvalet kağıdı oldu. Geçtiğimiz yıl 59 liraya satılan tuvalet kağıdı kasımda 97 lirayken bir haftada 131 liraya fırladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyonunun aylık yüzde 3.51; yıllık enflasyonun yüzde 21.31 olduğunu açıklasa da market rafları, her gün değişen fiyat etiketleriyle dolu.

Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine peş peşe zamlar gelmeye devam ederken; fiyatı değişen son ürün grubu da tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünleri oldu.

Yüzde 40'a varan zam

Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünlerinde yüzde 40'a varan artışlar yaşandı.

Buna göre 6’lı kağıt havlunun fiyatı 25.75 TL'den 53.90 TL'ye, 24’lü tuvalet kağıdının fiyatı 66.90 TL'den 90.25 TL'ye, 32’li tuvalet kağıdının fiyatı ise 97.50 TL'den 131.50 TL'ye yükseldi.

Tuvalet kağıdının 3 Eylül 2020'de ise indirimli fiyatının 44,90 olduğu görüldü.