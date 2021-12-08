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36 yaşındaki kadın başbakanın görüntüleri ortaya çıktı özür diledi

36 yaşındaki kadın başbakanın görüntüleri ortaya çıktı özür diledi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Covid-19 riskine rağmen hafta sonu sabahın erken saatlerine kadar bir gece kulübünde eğlendiğini gösteren fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

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36 yaşındaki Sanna Marin, yakın çalışma arkadaşı olan Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından saatler sonra, evinde izole olmak yerine eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Helsinki'de bir gece kulübüne gittiği için eleştiriliyordu.

Gece kulübünde çekilmiş fotoğraflarının yayımlanmasından sonra bir özür mesajı yayımlayan Sanna Marin, "Eşim ve ben yemek ve alışveriş için dışarı çıktık. Arkadaşlarla görüştük ayrıca akşam ve gece hayatının keyfini çıkardık." dedi.

Sanna Marin, bir yetkilinin kendisine, enfekte bir kişiyle temas halinde olmasına rağmen, koronavirüs genelgeleri doğrultusunda kendisini izole etmesini gerektirmediğini söylediğini belirtti.

Facebook mesajında "Daha iyi karar vermeli ve bana verilen bilgileri iki kez kontrol etmeliydim." diyen Marin, "Bunu yapmam gerektiğini anlamadığım için çok üzgünüm." dedi.

Finlandiya'da yayın yapan MTV3 TV kanalı tarafından yaptırılan bir anket, katılımcıların üçte ikisinin Marin'in gece dışarı çıkmasını "ciddi bir hata" olarak gördüğünü ortaya koydu.

Muhalefet partileri de Marin'i Covid kurallarını çiğnediği için eleştirdi.

Pandemi boyunca Avrupa'nın en düşük vakalarının görüldüğü Finlandiya'da son haftalarda 100 bin kişi başına düşen vaka sayısı 300'ü aştı.

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