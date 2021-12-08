BIST 2.003
DOLAR 13,65
EURO 15,41
ALTIN 783,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Iğdır'da sabah 5'te kayıplara karışan genç kız bakın nerede bulundu

Iğdır'da sabah 5'te kayıplara karışan genç kız bakın nerede bulundu

IĞDIR'da, dün sabaha karşı yanına aldığı çantası ile evden ayrılan Neslihan Demir bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde ikamet eden Huriye ve Sabri Demir çiftinin en büyük çocuğu olan Neslihan Demir dün sabah saat 05.00 sularında evden ayrıldı. Aralık merkeze giderek otobüse binen lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan Demir, Iğdır merkezde araçtan inerek kayıplara karıştı. Neslihan'a ulaşamayan ailenin ekiplere haber vermesi üzerine, jandarma geniş çaplı arama başlattı. Anne Huriye ve baba Sabri Demir bir an önce kızlarının bulunması için yardım istemişti. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonrası Neslihan Demir bulundu. Iğdır Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Demir'in ailesi ile görüşmek istemediği, bundan dolayı devlet korumasına alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
BBC İstanbul Bürosu çalışanları grev kararı aldı
BBC İstanbul Bürosu çalışanları grev kararı aldı
Semih Saygıner evli mi oyuncu Şenay Gürler ile evlendi mi?
Semih Saygıner evli mi oyuncu Şenay Gürler ile evlendi mi?
Sapık Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'a kötü haber! İstinaf onadı 5.5 yıl daha yatacak
Sapık Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'a kötü haber! İstinaf onadı 5.5 yıl daha yatacak
Edirne'de navigasyon hatasının sonu kötü bitti! Mahkemelik oldular
Edirne'de navigasyon hatasının sonu kötü bitti! Mahkemelik oldular
Gülşah Saraçoğlu evli mi ilk eşi Selçuk Yentur kimdir mesleği
Gülşah Saraçoğlu evli mi ilk eşi Selçuk Yentur kimdir mesleği
3. doz aşı yaptıranlara 4600 TL verilecek! Son tarih 15 Ocak
3. doz aşı yaptıranlara 4600 TL verilecek! Son tarih 15 Ocak
Koronavirüsü ağır geçirenlerde kullanılıyordu! O da etkisiz çıktı DSÖ uyardı
Koronavirüsü ağır geçirenlerde kullanılıyordu! O da etkisiz çıktı DSÖ uyardı
Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
Sağlık kaygısı bakır mutfak gereçlerine talebi artırdı
Gülşah Saraçoğlu kimdir kaç yaşında evli mi? Gülşah Saraçoğlu evlilikleri
Gülşah Saraçoğlu kimdir kaç yaşında evli mi? Gülşah Saraçoğlu evlilikleri
Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret zammı, memur ve emekliye ek zam, EYT ve 3600 ek gösterge masada
Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret zammı, memur ve emekliye ek zam, EYT ve 3600 ek gösterge masada