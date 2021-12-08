Gülşah Saraçoğlu kimdir kaç yaşında evli mi? Gülşah Saraçoğlu evlilikleri

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri de modacı Gülşah Saraçoğlu oldu. 2016 yılında 80 kiloya kadar çıkan daha sonra mide ameliyatı ile 53 kiloya kadar düşen Gülşah Saraçoğlu 38 yaşında. 2010 yılında evlenip 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile iki kez evlenip boşandı...

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Son günlerde eski nişanlısı Gökhan Göz'ün Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile bir arada olması ile gündem isim Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, kimdir, evli mi, ilk eşi kim, çocuğu var mı soruları merak konusu oldu. Tepki çeken paylaşımlar yapan Gülşah Saraçoğlu, aslen İstanbullu ve 38 yaşında. Liseden sonra eğitimi bırakan Gülşah Saraçoğlu modacı olmayı tercih etti ve iddialı kıyafetler ile adından söz ettirdi. 2016 yılında 80 kiloya kadar çıkan Gülşah Saraçoğlu mide ameliyatı ile 53 kiloya kadar düştü.

2010 yılında evlenip 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar evlendi.Daha sonra yine 2015 yılında boşanıp yine eski eşi Selçuk Yentur ile 11 Ocak 2018tarihinde tekrar nişanlandı. Aslan Yentur (d.2011) adında bir oğlu vardır.

Gülşah Saraçoğlu kimdir:

1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, moda sektörüne atıldı. Gülşah Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe başlamasının sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı. İlk çalışmalarını Hande Yener'e hazırladığı kıyafetlerle yaptı.

Basın tarafından tanınması Nükhet Duru'ya hazırladığı kostümlerle gerçekleşti. Haute couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, Nazan Öncel, Seren Serengil, Cenk Eren gibi ünlülere özel sahne kostümü yapmaktadır.

2011 yılında Eda Taşpınar, Deniz Berdan ve Gülşah Saraçoğlu beraber "Sen Yeter Ki İste" adlı bir program yaptılar. 2012 yılında prodüktör Demet Lee Öger’e diktiği kıyafeti o yıl Golden Globe ve Oscar Ödül töreninde giydiğinde Hollywood Yıldızı Nicole Kidman’ın beğenmesi ile tanınması bir olmuş. Ardından Nicole Kidman, Elton John ve daha birçokları ile çalışma imkanı oldu. 2014 yılında Dubai’de bir mağaza açtı. 2016 yılının mart ayına kadar 80 kilo olan Gülşah Saraçoğlu geçirdiği mide ameliyatı sonrası 8 ayda 27 kilo vererek 53 kiloya kadar indi.

Gülşah Saraçoğlu, 2010 yılında evlenip 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar evlendi.

Daha sonra yine 2015 yılında boşanıp yine eski eşi Selçuk Yentur ile 11 Ocak 2018 tarihinde tekrar nişanlandı. Aslan Yentur (d.2011) adında bir oğlu vardır.