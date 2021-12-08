Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi

ANKARA'da Tüketici Mahkemesi, kendilerine başvuran avukat Sami Kabadayı'nın vadeli ve vadesiz hesap hareketleri ile Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'ni özel bankadan talep etti. Ancak banka yanlışlıkla Sami Kabadayı'nın çektiği krediye ait tüm bilgileri de mahkemeye gönderince olanlar oldu.

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İlginç olay geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana geldi. Sami Kabadayı isimli vatandaş Tüketici Mahkemesinde bir alacağı için başvuruda bulundu. Tüketici Mahkemesi dava kapsamında Sami Kabadayı'nın özel bir bankadaki vadeli ve vadesiz hesap hareketleriyle Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesini' talep etti.

Avukat eş krediyi mahkemede öğrendi

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre banka ise mahkemeye talep edilenin dışında Sami Kabadayı'nın 2017 yılında çekmiş olduğu 'Tüketici Kredi Sözleşmesini' gönderdi. Bankanın yapmış olduğu hata sonrası genç adamın aynı zamanda avukatlığını yapan eşi çekilen krediden haberdar oldu. İkili arasında çekilen gizli krediden dolayı anlaşmazlıklar meydana geldi. Avukat Sami Kabadayı bankanın yaptığı hatadan dolayı aile ilişkisinin zedelendiğini bankadan talep edilmeyen bir evrakı göndermesinin telafisi mümkün olmayan sebeplere yol açtığını belirterek bankaya 5 bin liralık tazminat talebinde bulundu.

Bankayı KVKK'ya şikâyet etti

Genç adamın talebi banka tarafından kabul edilmeyince Sami Kabadayı durumu Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na (KVKK) ihbar etti. Kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde alakası olmayan mahkemeye gönderildiğini beyan eden Sami Kabadayı bankanın hatasından dolayı avukatlığını yapan eşinin kredi borcu olduğunu öğrendiğini bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını dile getirdi. Bankanın kişisel verilerini yaydığını belirten Kabadayı, kurum tarafından cezalandırılmasını talep etti.

Bankaya 150 bin lira ceza kesildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu yapılan ihbar üzerine banka hakkında inceleme başlattı. Heyet tarafından yapılan inceleme sonunda bankanın sehven de olsa Avukat Sami Kabadayı'ya ait mahkemede alakası olan 'Tüketici Kredi Sözleşmesini' göndermesinin suç olduğunu, bu cezayla kişisel verilere yönelik aykırılığın önüne geçileceği ifade edilerek bankaya 150 bin lira para cezası kesildi.