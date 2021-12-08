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Katar ile Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması uzatıldı

Katar ile Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması uzatıldı

KATAR ve Türkiye merkez bankaları aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattı.

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Katar ve Türkiye merkez bankaları aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayımlanan açıklamada iki ülkenin, "TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi.

Katar ve Türkiye aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.

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