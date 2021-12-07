Türkiye 7 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 355 bin 317 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 121 milyon 160 bin 790'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Aralık 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 24 bin 366 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" değerlendirmesinde bulundu.