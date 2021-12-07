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İpek Karapınar kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?

İpek Karapınar kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?

ATV'de ilk bölümü ile ekrana gelen Destan dizisinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak edildi. Destan dizisinin konusu Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız ile Gök Tegini Batuga arasındaki aşkı anlatıyor. Peki Destan dizisindeki Çolpan kim, Çolpan'ı oynayan İpek Karapınar kimdir, hangi dizilerde oynadı.

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ATV ekranlarında merakla beklenen yeni dizi Destan ilk bölümü ile ekrana geldi. 8. yüzyılda Orta Asya'da Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız ile Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı anlayan Destan'ın oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Destan dizisi oyuncuları arasında  Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar var.

Peki Destan'daki Çolpan kimdir, gerçekte kim oynuyor, İpek Karapınar kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Daha öncesinde Kırgın Çiçekler ve Küçük Sırlar gibi dizilerde karşımıza gelen İpek Karapınar da dizinin kadrosunda yer alıyor. Peki İpek Karapınar kimdir, kaç yaşındadır. 

Tam adıyla Funda İpek Karapınar, 20 Mart 1984 İstanbul doğumludur. Başarılı oyuncu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarında keman eğitimi almıştır. Birçok dizide rol alan oyuncu ilk olarak Hatırla Sevgilisi dizisinde rol almıştır. Küçük Sırlar dizisi ile tanınan güzel oyuncu ATV'de yayınlanan Kırgın Çiçekler'de de yer almıştır.

Hatırla Sevgili
Kurtlar Vadisi Pusu
Zehirli Sarmaşık
Doludizgin Yıllar
Köprü
Küçük Sırlar
Ustura Kemal
Talih Kuşu
Adını Kalbime Yazdım
Nöbet
Kırgın Çiçekler

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