ABD'de durum fena! Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 790 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1540 artışla 789 bin 745'e yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 226 bin 266 artarak 49 milyon 278 bin 724'e çıktı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 1540 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 789 bin 745'e ulaştı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 75,6’sına en az bir doz, yüzde 63,8’ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 23,6’sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 236 milyon kişiye ilk doz, 200 milyon kişiye ikinci doz, 47 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.