Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize desteği veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaretinde askerlere hitap etti.

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Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

-Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz.

-Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.

-Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir.

-Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.

-Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda yine önemli kararlar aldık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık. Aziz kardeşim Şeyh Temim'in de güçlü desteğiyle önümüzdeki süreçte her alanda işbirliğimizi genişleteceğiz.