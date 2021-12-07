Asgari Ücret için ikinci kritik toplantı yapıldı! 'Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın' talimatı

Türkiye'nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zam toplantısının ikincisi Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin bu hafta içi açıklanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 bin liranın altında olmasın" talimatı sonrası beklentiler yüksek...

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Türkiye'nin merakla beklediği 2022 asgari ücret zam toplantısının ikincisi saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Toplantı yaklaşık olarak 2 saat sürdü. Taraflar 9 Aralık'ta TİSK'te bir araya gelecek. Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Akansel, asgari ücretin bu hafta içi açıklanacağını söyledi.

Ergün Atalay: Makul bir rakam getirirlerse kısa bir zamanda imzalarız

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Ülkeyi yönetenler kısa zamanda önümüze makul bir rakam getirirlerse kısa bir zamanda ortaklaşa imzalarız. Ancak beklentimiz altında bir rakam olursa katılmayacağımızı söyledim. Kamuoyunu fazla meşgul etmenin bir anlamı yok. İnşallah umduğumuz gibi olur" dedi.

Erdoğan konuştu asgari ücrete yüzde 30 zam beklentisi arttı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

Erdoğan'dan 4 bin liranın altında olmasın talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan son AK Parti MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan’ın toplantıda, “asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği” belirtildi. Erdoğan dün Katar ziyareti öncesi 4 bin lira sorusuna gülerek yanıt vermesi de beklentileri artırdı.



'Asgari ücret ne kadar olmalı?' anket sonuçları

İlk toplantıda Bakan Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili yapılan araştırmayı paylaşmıştı:

- Katılımcıların yüzde 34'ü 'yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna, '3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında' cevabını vererek en yüksek oranı oluşturdu

- Bu rakamı yüzde 19,3 ile '3 bin 251 lira ile 3 bin 500 lira arasında olmalı' diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de '3 bin 751 ile 4 bin lira arasında olmalı' diyenler izledi.

- 'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'evet' yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise 'hayır' yanıtını verdi.

Asgari ücrete vergi ayarı

Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak.

AGİ, işsizlik maaşı, yaşlılık aylığı, iş göremez ödeneği de artacak

Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.