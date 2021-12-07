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Yiğit Kirazcı kimdir yaşı kaç hangi dizilerde oynadı?

Yiğit Kirazcı kimdir yaşı kaç hangi dizilerde oynadı?

Ünlü oyuncu Pınar Deniz (28), 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanıştığı Yiğit Kirazcı (38) ile arkadaşlığının aşka dönüştüğünü açıkladı. Bu mutlu haberin ardından Yiğit Kirazcı kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı soruları merak konusu oldu?

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Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuştu. Şu sıralar ekranlarda yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan Yiğit Kirazcı'nın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki Yiğit Kirazcı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Hayatı ve kariyeri ile dikkat çeken Yiğit Kirazcı'nın yaşamı merak edildi.

Yiğit Kirazcı kimdir: 

Yiğit Kirazcı, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur.

Üniversite yıllarında modellik yapan ve reklamlarda oynayan Kirazcı, oyunculuk eğitimi aldı. Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor dizileri ile dikkatleri üzerine çekti.

38 yaşındaki oyuncu başrollerinde yer aldığı "Baba Nerdesin Kayboldum" filmiyle büyük bir başarıya imza attı. Uluslararası Milano Film Festivali’nde "Yabancı Film" kategorisinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

50m2 dizisinde 'Yakup' karakterine hayat veren oyuncu 2020'de Çatı Katı Aşk dizisindeki 'Demir Yılmaz' karakterini canlandırdı.

Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alarak adından sıkça söz ettiren oyuncu şu sıralar ekranlarda yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alıyor.

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