Damada pompalı tüfek takan kişi konuştu: Aklım hala yapamadıklarımda

Beylikdüzü’de gerçekleştirilen düğünde takı töreninde pompalı tüfek takan şahıs ile damat yakalandı. Damat ile arkadaşına 944'şer lira para cezası kesilirken, pompalı tüfek takan şahıs, "Bizde geleneksel olarak ayva, elma, emzik takarlar. Biz de pompalı tüfek düşündük şaka olarak taktım." dedi.

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Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreninde takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirmişti.

Polis ekipleri, damat ve arkadaşlarının ise hatıra pozu için çektirdiği fotoğraf ve görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçti.

Damat tüfeği geri vermiş

Şahısların kimliklerinin belirlenmesinin ardından İ.M. isimli damat, Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesinde yakalandı. Damadın tüfeği, takan kişiye geri verdiği öğrenildi.

Esenyurt'ta evinde tüfekle yakalandı

Tüfeği damada takı olarak takan O.İ.D. isimli şahıs ise Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesindeki evinde yakalanırken, pompalı tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan O.İ.D. ve İ.M.'ye ele geçirilen tüfek ile ilgili 944'şer lira cezai işlem uygulanırken, pandemi tedbirlerine uymadığı tespit edilen düğün salonuna ise 3 bin 469 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca salona, ruhsatsız faaliyet gösterdiği için idari işlem başlatıldı.

"Şaka amaçlıydı"

Düğünde arkadaşına pompalı tüfek takan Onur İlkan Demirkol, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Silahı taktığı için pişman olmadığını söyleyen Onur İlkan Demirkol, "Evet ben taktım. Bizde geleneksel olarak ayva, elma, emzik takarlar. Biz de pompalı tüfek düşündük şaka olarak taktım. Sosyal medyaya düşmüş yanlış yorumlamışlar. Pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarımda. Silah emniyette. Para cezası kesildi 944 lira. Damada para da taktım, cezayı da ödedim. Karakoldan aradılar silahı teslim ettim. Damat kabul etmedi iade etti. 'Bu büyük dedi' bana. Kötü bir şey yok. Şiddete biz de karşıyız. Şaka amaçlıydı" dedi.