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Aydın'da polis dayağı kamerada! 'Seni öldürürüm' tehdidi

Aydın'da polis dayağı kamerada! 'Seni öldürürüm' tehdidi

AYDIN’da sokak ortasında polis dayağı kameraya yakalandı. Eski CHP'li Milletvekili Barış Yarkadaş görüntüleri, "Yer; Aydın Efeler Orta Mahalle… Polis ve bekçi, bir genci tokatlıyor. Geri geliyor ve gence 'Seni öldürürüm' diyor" notuyla paylaştı.

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Aydın’ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’nde “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosikletli genci durduran bir bekçi ile bir polisin gence uyguladığı şiddeti bölge halkı cep telefonu ile kaydetti. Genci tokatlayan ve “adam mı oldun sen, seni öldürürüm” diye bağıran polisin tavrı mahalle halkının tepkisine neden oldu.

Sözcü’nün haberine göre, Aydın’ın Efeler İlçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.  Saat 02.30 sıralarında motosikleti ile seyir halindeki genç polis tarafından takip edildi.

Motosikletliyi takip eden polis ekibi yaklaşık 100 metre sonra genci durdurdu. Polis aracından inen bir bekçi alkollü ve kasksız olduğu için durmadığı anlaşılan genci yakasından tutup duvara sıkıştırdı.

Polis ise öfkesini yenemeyip motosiklet sürücüsünü tokatlamaya ve bağırmaya başladı. Tokatlardan kendisini korumaya çalışan gence daha da sinirlenen polis memuru “seni öldürürüm. Bana el mi kaldıracaksın” demesi halkın tepkisine neden oldu.

Yoldan geçen bir genç de şiddet uygulayan polisi müdahale etmek istedi fakat o da polis tarafından tartaklandı. Mahalle halkından biri olayı kaydetti.

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