BIST 1.976
DOLAR 13,69
EURO 15,39
ALTIN 781,79
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kız yurduna erkek girdi! Bingöl'de öğrencilerden protesto

Kız yurduna erkek girdi! Bingöl'de öğrencilerden protesto

BİNGÖL’de bir öğrenci yurdunda kalan kız öğrenciler, yurda bir erkeğin girdiği iddiaları üzerine protesto düzenledi. Polis, incelemesinde, down sendromlu bir gencin yurda girdiğini belirledi.

Abone ol

Kaleönü Mahallesi’ndeki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu’na, dün gece bir erkeğin girdiği ve öğrencileri elindeki bıçakla rahatsız ettiği ileri sürüldü. Bunun üzerine öğrenciler, yurtta, 'güvenlik zafiyeti' olduğu iddiasıyla hem odalarının penceresine çıkıp hem de yurdun önünde toplanarak eylem yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı araştırmada, yurda giren kişinin down sendromlu olduğunu belirledi.

Yurtta kalan, ismini vermek istemeyen bir öğrenci, "Kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde kız yurdunda, bir arkadaşımızın odasına girmesiyle, yurttaki kızların çığlığı üzerine korkup kaçtı. Kaçan kişinin down sendromlu olduğu ortaya çıktı. Yaşanılan bu olaylardan sonra kendimizi güvende hissedemiyoruz. Korkuyoruz. Gece uyurken kapılarımıza arkadan destek vererek kendimizi korumaya çalışıyoruz. Kimse yardım etmiyor. Güvenlik yetersiz ve umursamaz. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Bizim yetkililerden isteğimiz, güvenliğin arttırılması ve güvenlik kameralarının aktif şekilde çalışmasını istiyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'da camide iki kere ezan yerine İstiklal Marşı okundu saygı duruşunda bulundular
Bartın'da camide iki kere ezan yerine İstiklal Marşı okundu saygı duruşunda bulundular
Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği
Arçelik ile ASPİLSAN'dan yerli batarya üretiminde iş birliği
Genel müdür maaşları 2022 derecesine göre ocak zammı maaşları
Genel müdür maaşları 2022 derecesine göre ocak zammı maaşları
PKK'nın itirafçı olan sözde lojistik sorumlusu hakkında 15 yıla kadar hapis istendi
PKK'nın itirafçı olan sözde lojistik sorumlusu hakkında 15 yıla kadar hapis istendi
Esenyurt'ta 1 kişi binanın asansör boşluğunda ölü bulundu
Esenyurt'ta 1 kişi binanın asansör boşluğunda ölü bulundu
3600 ek gösterge çıktı mı maaşlar ne kadar artacak kime vurdu?
3600 ek gösterge çıktı mı maaşlar ne kadar artacak kime vurdu?
Hastanede iğrenç olay! 2 doktor, 2 kadın doktora tecavüz etti: Bahaneleri bakın ne
Hastanede iğrenç olay! 2 doktor, 2 kadın doktora tecavüz etti: Bahaneleri bakın ne
Arakanlı Müslümanlar Facebook'a 150 milyar dolarlık dava açtı
Arakanlı Müslümanlar Facebook'a 150 milyar dolarlık dava açtı
Şahap Kavcıoğlu Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Şahap Kavcıoğlu Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
MediaMarkt'ta Efsane Cuma'da en çok cep telefonu satıldı
MediaMarkt'ta Efsane Cuma'da en çok cep telefonu satıldı