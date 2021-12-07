Şahap Kavcıoğlu Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile para ve bankacılık alanlarında işbirliğini ele alan bir görüşme yaptı.

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Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası (TCMB) başkanı ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı.

Katar devlet haber ajansında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.