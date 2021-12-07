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DEVA Partisi'nde istifa depremi Hakan Çağlar Erürker partisini bıraktı

DEVA Partisi'nde istifa depremi Hakan Çağlar Erürker partisini bıraktı

DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Erürker, AK Parti’den ayrılıp DEVA Partisi’ne geçmişti.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erürker, "Son güncel gelişmeler dahilinde temel değerlerde parti ile tutum ve siyaseten ayrışmamın derinleşmesi nedenleriyle DEVA Partisi üyeliği ve Aydın İl Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Erürker, süreçte yanında olan partisindeki arkadaşlarına ve hemşehrilerine teşekkür etti.

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