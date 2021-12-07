Memur ve emekliye Ocak ayında sosyal refah zammı nasıl yapılacak? İşte masadaki iki formül

Milyonlarca memur ve memur emeklisine ocak ayında sosyal refah düzenlemesi yapılacağı açıklandı. Maaşlarda ne kadar artış olacağı merak konusuyken, ek zamla ilgili masada iki ihtimal bulunuyor. İşte ayrıntılar...

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini heyecanlandıran haber dün önce Memur-Sen'den ardından da Çalışma Bakanlığı'ndan gelmişti. Memur-Sen, "Maaşlarda düzeltme yapılması için mutabakata varıldı. Fark Ocak'ta ödenecek" derken Çalışma Bakanlığı "Memura sosyal refah düzenlemesi yapılacak" açıklaması yapmıştı.

Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta ödenecek

Memurlar için yapılacak düzenleme 15 Ocak'ta maaşlara yansıyacak. Peki memur maaşlarında ne kadar artış bekleniyor? Kulislerde konuşulanlara göre, bu konuda iki ihtimal öne çıkıyor. Memur ve memur emeklileri sözleşme gereği temmuz ayında yüzde 3 zam aldı.

Memur Ocak'ta yüzde 5 artı yüzde 7.5 artışı şimdiden hak etti

Temmuz-ocak arasında oluşacak enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. 5 ayda yüzde 10,48'lik TÜFE artışı oldu. Maaşlara yaklaşık 7,5 puanlık ek zam imkanı şimdiden doğdu. Sözleşme gereği memurlara ocak ayında yüzde 5'lik zam var yapılacak.

Birinci ihtimal: Seyyanen zam yapılacak

Konuşulan ihtimallerden ilki memurlara ve memur emeklilerine seyyanen zam yapılması. Bu durumda maaşlarda belli bir tutarda artış sağlanarak düzeltme yapılacak.

İkinci ihtimal: Sözleşme zammının artırılması

İkinci senaryoda ise sözleşmedeki yüzde 5'lik zammın daha yukarı çıkarılması ve üstüne de enflasyon farkı eklenmesi. Böylece zam ocakta yansıtılarak kayıplar azaltılmış olacak.