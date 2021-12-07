Memur zammı 2022 enflasyon zammı sonrası yeni 2022 memur maaşları

2022 yılına az bir zaman kala binlerce memur ve memur emeklisi 2022 zam oranlarına kilitlendi. Enflasyon rakamlarının belli olması ile netleşecek memur maaşları ne kadar olacak 2022? Memur emeklisi maaşına yüzde kaç zam gelecek? En düşük 2022 memur maaşı kaç para olacak?

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Emekli ve memur zammı 2022 ne kadar olacak sorusu milyonların odaklandığı konulardan oldu. Biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı, aralık enflasyon oranları ile belli olacak. Memur zammı ocak ayında kesinleşmiş olacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı ağustosta belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak.

Peki memur zammı ne kadar olacak 2022? Memur emeklisi maaşına yüzde kaç zam gelecek?

Memur maaş zammı ne kadar olacak: Milliyet Yazarı Cem Kılıç enflasyon farkı zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Hem büyüme oranı hem enflasyondaki yükselişle birlikte zam farkı da yüksek seviyelerde seyredecek. Emekli olmak isteyenler yeni yılda, kamuda çalışanlarda ise 16 Ocak'tan sonra emekli olmaları daha doğru olacaktır. Gelen son verilere göre; memurlar ve memur emeklileri şimdiden yıl sonu için yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı oluştu. Yeni yılda ise aylıklarda yüzde 8'lik bir zam farkının oluşabileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşme zamları ağustos ayında açıklanmıştı. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak. Ocak 2022’de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5, hem de fark eklenecek.

Memur-Sen'den zam açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın,"3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık." dedi.

SSK ve Bağkur emeklisi ne kadar alacak:

SSK ve Bağkur emeklilileri şimdiden yüzde 6.72’lik zammı garantilemiş durumda.

Yine Merkez Bankası’nın yüzde 18.4’lük öngörüsüne göre bu yıl sonu enflasyonu oluşacağı varsayımıyla ikinci 6 aylık döneme (temmuz-aralık) ilişkin enflasyonun yüzde 10’a ulaşması bekleniyor.

Bu durumda 7.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi yaklaşık yüzde 10 zam alabilecek. Böylece 2000’den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 2 bin 880 lira seviyesine, 2000’den sonra emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 1.800 lira seviyesine, en düşük Bağkur’lu esnaf emekli maaşı da 2 bin 100 liranın üzerine çıkacak.