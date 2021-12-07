Fatih Altaylı'dan olay Doğu Perinçek yazısı! 'Hükümeti ben yönetiyorum' diyordu ya...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek'le ilgili yeni tartışma çıkaracak bir yazı geldi. Perinçek'in "Hükümeti ben yönetiyorum, AK Parti benim peşime takıldı" sözlerine inanmayıp dalga geçtiğini belirten Altaylı, "Ekonomide Çin modeli" açıklamaları sonrası Perinçek konusunda yanıldığını itiraf etti.

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Türkiye'nin yeni ekonomi politikası olarak "Çin gibi büyüme' modelini benimsemesi üzerine Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan olay olacak bir yazı geldi. "AK Parti yönetimi gerçekten Doğu Perinçek çizgisine gelmiş" iddiasında bulunan Fatih Altaylı, "Doğu Perinçek bile Türkiye’yi bu kadar hızlı bir biçimde Çinleştiremez. Sayın Perinçek’ten özür diliyorum" dedi. İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı...

Perinçek'ten özür dilerim...

Yılların Maocusu, Çincisi Doğu Perinçek birkaç yıl önce AK Parti iktidarına yanladığı zaman şaşırmıştım.

Sonrasında Doğu Perinçek bildik üslubu ile “Hükümeti ben yönetiyorum, AK Parti benim peşime takıldı. Ben politika değiştirmedim, onlar benim politikama geldiler. Türkiye artık Vatan Partisi çizgisindedir” demeye başladığında ise gerçekten çok gülmüş, Doğu Perinçek’in kendini ve fikirlerini ciddiye alma özgüvenine de mütebessim bir saygı duymuştum.

Ancak yanılmışım. Doğu Perinçek doğru söylüyormuş. AK Parti yönetimi gerçekten Doğu Perinçek çizgisine gelmiş. Hatta aşmış. Doğu Perinçek bile Türkiye’yi bu kadar hızlı bir biçimde Çinleştiremez.

Bu kadar açık biçimde marifetmiş gibi söyleyemezdi. Sayın Perinçek’ten özür diliyorum. Haklı imiş. Doğru söylüyormuş.