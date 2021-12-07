Ebe maaşları 2022 kaç para ocak zammı olacak? En düşük ebe maaşı 2022

Milyonlarca memur 2022 maaş zammına kilitlendi. Memurlar aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte yeni zamlı maaşlarını ocak 2022'de almaya başlayacak. TÜİK, TÜFE artışının yüzde 10.48 olarak bildirdi, yani zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek.Peki derecesine göre ebe maaşları 2022'de kaç para olacak? İşte en düşük ebe maaşı

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Memur maaş zammı 2022 derecesine göre kaç para olacak araştrıması aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması beklenirken merak konusu oldu. TÜİK, TÜFE artışının yüzde 10.48 olarak bildirdi, yani zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek. Memurlara yüzde 10.48'lik zam garanti. Peki Ocak 2022'de Öğretmen, polis, hemşire, kaymakam, doktor, imam, genel müdür ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte çıkacak enflasyon göre kuruşu kuruşuna zamlı memur ve emekli maaşlarına gelecek zamların tam listesi.

2022 yılında derecesine göre en düşük ebe maaşı 5.802.89 lira olacak.

Memur ve memur emeklileri yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinden yaklaşık 2 puan daha fazla zam alacak. Öğretmen, polis, hemşire, kaymakam, doktor, imam, genel müdür ve memur emeklisi maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte Sözcü'nün kuruşu kuruşuna yaptığı hesaplamaya göre zamlı maaşlar...

Yeni yılda memur ve emeklinin maaşı yaklaşık yüzde 15.7 zamlanacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7, toplu sözleşme dışında bırakılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 13.8 civarında zam alacağına işaret ediyor.

Yüzde 10.48'lik zam garanti

TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek.



Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun yüzde 3'ü aşması halinde enflasyon farkı ödeneceği hükme bağlanmıştı.

6 ay için verilen yüzde 3'lük zam daha ikinci ayın sonunda eriyip yok oldu. O tarihten bu yana, dar gelirli memur ve emekliler maaş kaybına uğramaya başladılar. Alım gücünü düşüren bu kayıp halen devam ediyor.

Maaş zamları 3 Ocak 2022'de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yağan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK'in Aralıkta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor.

Fark yüzde 10.8, zam yüzde 5

Bununla birlikte eğer Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa, memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacaklar.

Eski SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 zam alacaklar.

En düşük memur maaşı 5 bin lirayı geçecek

Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa temmuz ayında 4 bin 444 lira olan en düşük memur maaşı önümüzdeki ocak ayında 5 bin 97 liraya, enflasyon yüzde 3 olursa da 5 bin 142 liraya yükselecek.



Halen 3 bin 166 lira olan en düşük memur emeklisinin aylığı da yüzde 3'lük aralık enflasyonu tahminiyle 3 bin 663 liraya çıkacak.

Aralık enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşirse, en düşük işçi emeklisi aylığı bin 626 liradan bin 851 liraya, esnaf emeklisi aylığı bin 764 liradan 2 bin 7 lirayla ve bin 663 lira olan çiftçi emeklisi aylığı da bin 893 liraya yükselecek.