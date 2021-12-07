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ABD anketinde Biden'a şok! Bugün seçim yapılsa Trump başkan oluyor

ABD anketinde Biden'a şok! Bugün seçim yapılsa Trump başkan oluyor

The Hill'in yayımladığı ankete göre Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışını kazanmasına kesin gözüyle bakılan Trump, başkanlık seçimi bugün düzenlense, bir yıl önce yenildiği Biden'ı geçiyor.

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Kasım 2020 seçimlerinden zaferle çıkarak Ocak 2021'de oturduğu ABD Başkanı koltuğunda bir yılı doldurmaya yaklaşan Joe Biden'a anketlerden birbiri ardına kötü haber geliyor. The Hill'in dün yayımladığı, Harvard CAPS-Harris'in 30 Kasım-2 Aralık arasında 1989 Amerikalıyla yaptığı ankete göre seçimler bugün yapılsa, Demokrat Partili Biden, Cumhuriyetçi Partili selefi Donald Trump'a yeniliyor.

Anket, Trump'ın olası Cumhuriyetçi rakiplerine kat be kat fark attığını ortaya koydu. Cumhuriyetçi seçmen oylarının yüzde 67'sini toplayan Trump'ı Başkan Yardımcılığını yapmış Mike Pence yüzde 9, Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 8'le takip etti.
ABD başkanlık seçimi bugün yapılsa, Trump'a oy veren seçmen sayısı, Biden'a oy verenleri geçiyor. Ankete katılanların yüzde 48'i Trump'a, yüzde 45'i Biden'a oy vereceğini, yüzde 8'i kararsız olduğunu söyledi.
İkiye bölünmüş manzara çizen kadın seçmenlerin yüzde 46'sı, erkek seçmenlerin ise yüzde 50'si Trump'a oy vermekten yana çıktı.
Biden, Trump'a şehirli seçmenler nezdinde 20 puan, banliyölerdeki seçmenler nezdinde 4 puan fark attı.
Kırsalda yaşayan seçmenlere gelindiğinde Trump'ın Biden'a attığı fark 33 puana çıktı.

Ağustostaki Afganistan'dan kaotik çekilmeden beri anketlerde inişe geçen Biden, yeni Kovid dalgası, yüksek enflasyon, enerji faturalarının kabarması ve tedarik sıkıntısı yaşanmasının eşliğinde rekor düşüş yaşıyor.

Nitekim bu ankete katılanların yüzde 51'i Biden'ın başkanlık performansını onaylamadığını söyledi. Yine Hill tarafından yayımlanmış 16-18 Kasım'ı kapsayan ankette ise Biden'ı onaylamayanların oranı yüzde 45'ti.

Anket Demokrat Parti açısından Biden'dan bile beter sonuç verdi. İstihdam artışı ve aşılama kampanyasının başarısıyla övünen Demokrat Parti'yi onaylayanların oranı yüzde 45'te kalırken, onaylamayanların oranı yüzde 55'e çıktı.

Her halükarda anketlerin çizdiği genel manzara Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine girmeye karar vermesi halinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışını kazanacağının kesin olduğu yönünde.
The Hill'e konuşan anket uzmanı Mark Penn, "Biden'ın çöküşü, Trump'ın tüm cephelerde, hem Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde hem de genel seçim potansiyelinde oy yükselişi yaşamasına yol açtı" değerlendirmesini yaptı.

3 Kasım 2020'de Trump'a 7 milyon oy, yani 4 puan fark atan Biden'ın zaferinde Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania ve selefinin 2016'da kazandığı Wisconsin'i az farkla da olsa alması önemli rol oynadı. Seçime hile karıştığını iddia ederek yenilgiyi kabule yanaşmayan ve bununla ilgili 6 Ocak'ta Washington'da düzenlediği mitingle yandaşlarının Kongre baskınını tetikleyen Trump, 150 yıldır halefinin yemin törenine katılmayan ilk ABD Başkanı olarak da tarihe geçti.

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