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20 günde bir geçiyordu! Burdur'da karşıya geçmek isteyen kadın feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
20 günde bir geçiyordu! Burdur'da karşıya geçmek isteyen kadın feci şekilde can verdi

BURDUR'da demiryolu hattı üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına 20 günde bir geçen yük treni çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Burdur’un Menderes Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demiryolu hattından yolun karşısına geçmek isteyen kadına ilden 20 gün aralıkla geçen yük treni çarptı. Çarpmanın ardından tren, yaklaşık 200 metre sonra durabildi. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan ve çevredeki vatandaşlar tarafından da tanınmayan kadının kimliği tespit edilemedi. Yapılan incelemelerinin ardından talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trenin makinisti ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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