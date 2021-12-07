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Kaçak akaryakıt satışı için denetim sistemi geliyor

Kaçak akaryakıt satışı için denetim sistemi geliyor

Petrol piyasasındaki dağıtıcı lisansı sahipleri, bayilerinde, yetkilendirilmiş otomasyon şirketi aracılığıyla kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri içeren bir bayi denetim sistemi kuracak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtıcı lisansı sahiplerinin tescilli markası altında faaliyet gösteren bayilerinde, yetkilendirilmiş otomasyon şirketi aracılığıyla kaçak akaryakıt satışının yapılmasını önleyen teknolojik yöntemleri de içeren bir bayi denetim sistemi kurması ve uygulaması gerekecek.

Söz konusu kararla, Otomasyon Sistemi Kılavuzu'nda da değişikliğe gidildi. Buna göre, dağıtıcı lisansı sahibi ve yetkilendirilmiş otomasyon şirketi, EPDK'nin erişimine sunulan ve EPDK'ye gönderilen tüm verilerden ve bu verilerin oluşturduğu tablolar arası çapraz kontrollerden sorumlu olacak.

Yetkilendirilmiş otomasyon şirketinin otomasyon sistemi kurmadığı bayilere ilişkin veriler geçersiz kabul edilecek.

Karar, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

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